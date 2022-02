Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Dieseldiebe zapfen 500 Liter Kraftstoff ab

Eichelborn (ots)

Auf dem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Nohra und Erfurt-Vieselbach waren Dieseldiebe in der Nacht von Samstag zu Sonntag aktiv. Am Sonntagvormittag bemerkte der Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz der Raststätte Eichelborn Süd an der A4 in Richtung Dresden, dass sein Tankschloss aufgebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten rund 500 Liter Dieselkraftstoff abgezapft und waren unerkannt mit der Beute entkommen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt.

