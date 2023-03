Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unfallfucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr und Freitag, 07.30 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer an einem blauen Mazda 3 einen Schaden von etwa 10.000 Euro. Anschließend flüchtete er unerlaubt vom Unfallort. Das beschädigte Auto stand an der Weseler Straße (B 58) und wurde an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der genaue Unfallort liegt etwa in Höhe der Straße "Zum Silverberg". Nähere Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Daher werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell