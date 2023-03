Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Recklinghäuser bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Morgen bog ein 27-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen um 8.15 Uhr von der Polsumer Straße, nach links auf die Dorstener Straße ab. Zur gleichen Zeit fuhr ein 57-jähriger Recklinghäuser mit seinem Auto auf der Breite Straße in Richtung Polsumer Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 57-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro. Sie wurden abgeschleppt. Ausgelaufene Flüssigkeiten streute die Feuerwehr ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell