Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Radfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht Transporter-Fahrer

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Devensstraße ist am Donnerstagnachmittag ein 46-jähriger Fahrradfahrer aus Bottrop leicht verletzt worden. Der am Unfall beteiligte Fahrer eines Kleintransporters fuhr weg, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Nach ihm wird gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 46-Jährige gegen 14.45 Uhr auf dem Radweg Richtung Prosperstraße unterwegs. Kurz vor der Arenbergstraße fuhr ein Transporter auf den Radweg, um zu wenden. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Pedelec-Fahrer stark ab, rutsche dabei allerdings weg und stürzte. Der Transporter-Fahrer stieg nach dem Unfall kurz aus - fuhr dann aber weiter. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,70m bis 1,80m groß, schmächtige Statur, dunkle Hautfarbe, trug eine gelbe Warnweste. Der Kleintransporter war silber - und hatte eine schwarze Aufschrift. Das Kennzeichen soll mit "WI" begonnen haben. Wer Hinweise zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug geben kann, wird gebeten, das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell