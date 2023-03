Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Tatverdächtige nach Einbruch bemerkt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße Korthausen wurde am Mittwochvormittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und stiegen ins Gebäude ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume im Erd- und Obergeschoss sowie im Keller. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck erbeutet. Als die Bewohner gegen 11.10 Uhr nach Hause kamen, bemerkten sie in der Nähe drei verdächtige Personen. Ob diese tatsächlich etwas mit dem Einbruch zu tun haben, ist unklar. Sie werden wie folgt beschrieben: Einer war männlich, etwa 18 bis 20 Jahre alt, ca. 1,80m groß, hatte schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart und war dunkel gekleidet. Die beiden anderen waren ebenfalls männlich, etwa 14 bis 16 Jahre alt, ca. 1,60m groß und trugen jeweils eine weiße FFP-2 Maske. Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise zu dem Einbruch oder zu den Tatverdächtigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell