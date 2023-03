Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Pfarrhaus - Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots)

Auf der Kirchstraße ist am Mittwochabend eine mutmaßliche Einbrecherin auf frischer Tat - in einem Pfarrhaus - ertappt worden. Ein 55-jähriger Mann aus Recklinghausen hatte gegen 19.50 Uhr bemerkt, dass Licht im Gebäude brannte, das er eigentlich ausgeschaltet hatte. Als er genauer nachschaute, bemerkte er die unbekannte Frau, die sich in einem Büro versteckte. Nachdem die 34-Jährige aus Recklinghausen ertappt war, versuchte sie noch wegzulaufen. Der 55-Jährige schaffe es, die Frau bis zum Erscheinen der Polizei festzuhalten. Die 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste mit zur Wache. Wie sich herausstellte, waren im Haus selbst und im Keller Räume bzw. Schränke durchsucht worden. Ob die Frau auch etwas gestohlen hat, ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

