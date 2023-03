Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Döner und Kopfhörer geraubt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und die Tatverdächtigen nach einem Vorfall auf der Straße Im Fuhlenbrock. Ein 14-Jähriger aus Bottrop wurde dort am Mittwochabend von drei anderen Jugendlichen umstellt und beraubt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der 14-Jährige gegen 19.30 Uhr in der Nähe der Shell-Tankstelle einen Döner geholt. Als er aus dem Imbiss kam, warteten die drei unbekannten Jugendlichen schon auf ihn. Sie forderten ihn auf, ein Stück mit ihnen zu kommen. Wenig später umzingelten sie ihn, während einer nach dem 14-Jährigen trat und ein anderer ihm eine Ohrfeige gab. Der Bottroper fiel daraufhin in ein Gebüsch. Die Täter durchsuchten seine Hosentaschen und nahmen ihm dessen Kopfhörer weg. Außerdem nahmen sie den Döner an sich. Anschließend fragten sie noch nach Geld. Danach "durfte" der 14-Jährige gehen, was er dann auch schnell tat. Als er wieder zu Hause war, wurde die Polizei informiert. Der Bottroper wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die drei Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: 1) 14 bis 16 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 1,70m groß, Oberlippenbart, schwarze Kappe, dunkles Oberteil und blaue Jeans. 2) ebenfalls 14 bis 16 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 1,75m bis 1,80m groß, rote Kappe, rote Jacke und schwarze Hose. 3) schlanke Statur, etwa 1,80m groß, Drei-Tage-Bart, "Skater-Cap" und dunkle Bekleidung.

Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann oder den Vorfall mitbekommen hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell