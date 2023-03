POL-RE: Recklinghausen: Nachtrag zur Meldung vom 03.03.2023 (Unfallflucht)

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen Am Dienstag verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Schaden von etwa 2.000 Euro an einem Mercedes-AMG Coupé und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Mercedes stand zwischen 11 Uhr und 15.30 Uhr an der Kühlstraße, Ecke Reiffstraße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Datteln In Datteln sucht die Polizei einen Unfallverursacher, der an ...

mehr