Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Datteln: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Am Dienstag verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Schaden von etwa 2.000 Euro an einem Mercedes-AMG Coupé und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Mercedes stand zwischen 11 Uhr und 15.30 Uhr an der Kühlstraße, Ecke Reiffstraße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Datteln

In Datteln sucht die Polizei einen Unfallverursacher, der an zwei Autos einen Schaden von ca. 3.500 Euro hinterließ. Er flüchtete unerkannt vom Unfallort. Laut eines Zeugen soll es sich um einen silbernen Kombi gehandelt haben könnte. Der Unbekannte prallte nach bisherigen Erkenntnissen gegen einen Renault Captur, der aufgrund der Aufprallwucht noch gegen einen weiteren geparkten Mercedes-Benz Viano stieß. Die beiden Autos waren am Uferweg geparkt. Die Unfallzeit liegt heute zwischen 10.10 Uhr und 11 Uhr. Die Polizei bittet um weitere Zeugenmeldungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

