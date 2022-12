POL-UN: Selm - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Rollerfahrer wollte unerkannt davonfahren

Kamen (ots) - Über die Terrasse verschafften sich am Dienstag (20.12.2022) unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus Im Rehwinkel. In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20.15 Uhr schlugen die Einbrecher die Scheibe der Terrassentür ein und durchsuchten anschließend mehrere Räume des Hauses. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen ...

