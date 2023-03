Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Drei leicht Verletzte und 15.000 Euro Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Ein 75-jähriger Autofahrer aus Bottrop fuhr auf der Kirchhellener Straße in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Auto eines Gelsenkircheners zusammen (37), der ihm auf der Kirchhellener Straße entgegenkam und dann auf die Oberhausener Straße abbog. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrer, sowie die 75-jährige Beifahrerin des Bottropers leichte Verletzungen. Die zwei 75-jährigen Bottroper wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An den Wagen entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Sie wurden abgeschleppt. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (22.03.), gegen 10 Uhr.

