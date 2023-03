Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Kirmeswache und regelmäßige Bestreifung der Palmkirmes 2023 durch die Polizei

Recklinghausen (ots)

In der kommenden Woche findet wieder die Palmkirmes in Recklinghausen statt. Auch die Polizei wird mit dem Start der Kirmes am Freitag, den 24.03.2023 wieder ihre Runden auf dem Gelände der Vestlandhalle drehen. Ebenso wird der KOD der Stadt Recklinghausen zugegen sein.

Als Anlaufpunkt hat die Polizei wieder eine Kirmeswache in der Vestlandhalle eingerichtet. "Uns ist es wichtig, dass die Besucherinnen und Besucher eine feste Anlaufstelle haben, an der sie die Kolleginnen und Kollegen der Polizei bei Problemen direkt ansprechen können", sagt die Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. Auf der Kirmeswache können Fundsachen abgegeben und falls nötig auch Strafanzeigen erstattet werden.

Besonders wichtig ist es der Polizeipräsidentin noch einmal darauf hinzuweisen, dass das Mitführen von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen verboten ist. "Bringen Sie gute Laune mit und haben Sie Spaß. Aber lassen Sie gefährliche Gegenstände Zuhause! Auf einer Kirmes haben diese Dinge nichts zu suchen."

Mit Blick auf die zu erwartenden Besuchermassen gibt Frau Zurhausen zudem zu bedenken: "Dichtes Gedränge und Menschenmengen sind auch immer eine Einladung für Taschendiebe. Achten Sie auf Ihre Wertsachen und tragen Sie diese nah am Körper oder in verschlossenen Innentaschen. Umhängetaschen und Rucksäcke sind für die Diebe leicht zu öffnen, ohne, dass Sie das sofort mitbekommen. Lassen Sie vor allem auch keine Taschen unbeaufsichtigt an einem Fahrgeschäft stehen."

Die Recklinghäuser Polizei wünscht allen Besucherinnen und Besuchern der Kirmes eine schöne und vor allem friedliche Zeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell