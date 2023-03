POL-RE: Herten: Frau mit Hund gesucht - Unfallflucht in Höhe Copa Ca Backum

Recklinghausen (ots) - Am Montag brachen zwischen 10:00 Uhr und 11:20 Uhr unbekannte Täter in ein Haus am Burgmühlenweg ein. Die Einbrecher entwendeten einige hochwertige Uhren und entkamen unerkannt. Zutritt verschafften sie sich über die Terrassentür, die sie zuvor aufhebelten. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Corinna Kutschke Telefon: ...

mehr