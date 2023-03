Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Nach Unfall geflüchtet - Polizei ermittelt Fahrer

Recklinghausen (ots)

Auf der Dortmunder Straße hat es am frühen Montagabend einen Auffahrunfall gegeben. Im Bereich Höhenweg war ein Audi-Fahrer gegen 18.50 Uhr auf das stehende Auto eines 66-Jährigen aus Olfen aufgefahren. Im Gespräch der beiden beteiligten Männer soll der Audi-Fahrer bereits strikt abgelehnt haben, die Polizei zu benachrichtigen. Plötzlich fuhr der Audi-Fahrer dann weg. Bei seinem Fluchtversuch konnten Zeugen sehen, wie er über zwei rote Ampeln fuhr und dabei offensichtlich auch zu schnell unterwegs war. Wenig später konnte der Audi-Fahrer von der Polizei ermittelt und im Stadtteil König-Ludwig angetroffen werden. Der Mann gab anfangs falsche Personalien an. Es handelt sich um einen 39-Jährigen aus Recklinghausen. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Mann unter Drogen- und/oder Alkoholeinfluss hinterm Steuer saß. Deshalb wurde dem 39-Jährigen auch von einem Arzt Blut abgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Bei dem eigentlichen Auffahrunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.300 Euro.

