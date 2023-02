Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Handy entwendet - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bereits am Freitagmittag, gegen 12:15 Uhr, rempelte ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad "Im Reitwinkel" eine 56-jährige Recklinghäuserin an und entwendete anschließend ihr Handy aus der Jackentasche. Im weiteren Verlauf beschädigte er das Gerät und warf es in den angrenzenden Hellbach. Die Frau blieb unverletzt. Der Tatverdächtige flüchtete.

Personenbeschreibung: männlich, sehr schlank, 1,75-1,80m groß, Drei-Tage-Bart, leicht gebräunte Haut, führte ein dunkles Fahrrad mit

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell