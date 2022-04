Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch

Grebenau. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag (05.04.) eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Pfarrgasse aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Unbekannte entwendeten am Dienstag (05.04.) die beiden amtlichen Kennzeichen HR-S 516 eines VW Golf samt Halterungen. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße "In der Rambach". Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell