POL-REK: 221219-1: Auto durchbricht Zaun und kollidiert mit Baum

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Polizei sperrte den Bereich um eine Arztpraxis in der Ernst-Reuter-Straße in Hürth für mehrere Stunden Ein Brief mit einer unbekannten Substanz und einem Notizzettel hat am Donnerstagmorgen (15. Dezember) in Hürth-Gleuel zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Polizisten sperrten ab 8.15 Uhr den Bereich um die ...

mehr