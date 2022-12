Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221218-1: Betrunkener Autofahrer beschädigt zwei Fahrzeuge und überfährt eine Verkehrsinsel

Brühl (ots)

Am Sonntag, dem 18.12.2022, verursachte gegen 03:30 Uhr ein alkoholisierter Mann mehrere Verkehrsunfälle in Brühl-Pingsdorf. Im Bereich der Pingsdorfer Straße, der Alten Bonnstraße und der Vorgebirgsstraße wurde durch einen aufmerksamen Zeugen ein silbergrauer Hyundai mit auffälliger Fahrweise beobachtet und gemeldet. Der Zeuge wendete sein eigenes Fahrzeug und fuhr dem Verdächtigen hinterher. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es an mindestens zwei Stellen zu Kollisionen durch den männlichen Hyundai-Fahrer. So überfuhr dieser zunächst auf der Pingsdorfer Straße eine Verkehrsinsel und zog ein Metallschild funkensprühend hinter sich her. Als dieses sich löste, beschädigte es das Fahrzeug des Zeugen. Auf Höhe Vorgebirgsstraße / Pehler Feldchen stieß das Fahrzeug mit einem geparkten Pkw zusammen. Wenige Minuten nach der ersten Meldung waren die Einsatzkräfte der Polizei vor Ort und verhinderten so die Weiterfahrt. Dem 32-jährigen Wesselinger wurde eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)

