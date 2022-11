Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wechsel in der Leitung der Polizeidirektion Ludwigshafen und der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Ludwigshafen (ots)

Heute wurde der bisherige Leiter der Polizeidirektion Ludwigshafen, Polizeidirektor Ulrich Koch, von Polizeipräsident Georg Litz verabschiedet. Ihm wurde zum 1. November im Ministerium des Innern und für Sport in Mainz die stellvertretende Leitung des Referates Personal der Polizei übertragen.

Ulrich Koch wurde 1992 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nachdem er im Jahr 2000 in den gehobenen Polizeidienst aufstieg, war er in verschiedenen Funktionen im Polizeipräsidium Mainz tätig. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst war er zunächst ab 2008 Leiter der Polizeiinspektionen Ingelheim und darauffolgend in Worms. Danach leitete der 49-Jährige an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz das Fortbildungsgebiet "Führung und Zusammenarbeit" und war stellvertretender Leiter der Abteilung Fortbildung. Ab 2017 wurde Ulrich Koch im Ministerium des Innern und für Sport in Mainz Referent für Aus- und Fortbildung und den polizeilichen Datenschutz eingesetzt. Im März 2021 übertrug man ihm die Leitung der Polizeidirektion Ludwigshafen.

Ebenfalls wurde der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Polizeidirektor Uwe Giertzsch, von Polizeipräsident Georg Litz aus seinem Amt verabschiedet und gleichzeitig mit der Leitung der Polizeidirektion Ludwigshafen beauftragt.

Uwe Giertzsch wurde 1981 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nachdem er im Jahr 1991 in den gehobenen Polizeidienst aufstieg, war er in verschiedenen Funktionen im Polizeipräsidium Rheinpfalz tätig. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst war er zunächst ab 2000 im Ministerium des Innern und für Sport in Mainz im Lagezentrum eingesetzt. Danach wurden dem 60-jährigen Uwe Giertzsch die Leitungen der Polizeiinspektionen Kaiserslautern 1 und anschließend Speyer übertragen. Seit 2016 war er Leiter der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 und zugleich stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Ludwigshafen.

Gleichzeitig wurde der neue Leiter der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 und stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Ludwigshafen, Polizeioberrat Marco Weißgerber, von Polizeipräsident Georg Litz offiziell in sein Amt eingeführt

Marco Weißgerber wurde 2002 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war anschließend in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und im Polizeipräsidium Rheinpfalz tätig. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst war der 40-Jährige zunächst seit 2015 Dozent an der Hochschule der Polizei in Rheinland-Pfalz. Im Oktober 2018 übertrug man ihm die Leitung der Polizeiinspektion Landau.

Polizeipräsident Georg Litz bedankte sich bei Ulrich Koch und Uwe Giertzsch für die geleistete Arbeit und wünschte ihnen und Marco Weißgerber viel Erfolg in ihren neuen Funktionen.

Der Polizeidirektion Ludwigshafen sind neben dem gemeinsamen Sachgebiet Jugend (JuReLu) die Polizeiinspektionen Ludwigshafen 1 und 2 mit der Polizeiwache Oggersheim, die Polizeiinspektion Frankenthal mit der Polizeiwache Maxdorf und die Polizeiinspektionen in Schifferstadt und Speyer nachgeordnet. Der Dienstbezirk der Polizeidirektion Ludwigshafen umfasst die kreisfreien Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer sowie den Rhein-Pfalz-Kreis.

Der Dienstbezirk der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 erstreckt sich auf einen großen Teil der Stadt Ludwigshafen mit den Stadtteilen Mitte, Süd, Mundenheim, Maudach, Rheingönheim und Gartenstadt.

