POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend, 01.11.2022 gegen 21:30 Uhr stürzte in der Rheingönheimer Straße in Ludwigshafen ein 20-jähriger mit seinem Mofa-Roller aus bislang ungeklärten Gründen. Der Fahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Wernicke, PK Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de ...

