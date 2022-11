Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend, 01.11.2022 gegen 21:30 Uhr stürzte in der Rheingönheimer Straße in Ludwigshafen ein 20-jähriger mit seinem Mofa-Roller aus bislang ungeklärten Gründen. Der Fahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell