Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht!

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend, 01.11.2022, gegen 22:15 Uhr, beschädigte ein 52-jähriger Autofahrer ein Hindernis auf einem Supermarktparkplatz und fuhr im Anschluss mehrfach auf der Hauptstraße in Ludwigshafen auf den Gegenfahrstreifen. Ob es hierbei zu Gefährdungen kam ist noch unklar. Schließlich fuhr der Fahrer in eine Hofeinfahrt der Hauptstraße und konnte dort durch Polizeikräfte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer war augenscheinlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Dem 52-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Es wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch den 52-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell