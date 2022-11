Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straßenraub in Innenstadt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag den 31.10.2022, gegen 18:00 Uhr, wurde im Bereich Ludwigsstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße ein 35-Jähriger ausgeraubt. Der Mann war zu Fuß unterwegs, als er unvermittelt einen Schlag gegen den Hinterkopf verspürte, durch welchen er vorübergehend das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, befand sich eine nicht bekannte Passantin bei ihm, welche ihm von der Straße aufhalf. Bei einer Überprüfung bemerkte er, dass ihm Bargeld sowie sein Mobiltelefon gestohlen wurden. Im Anschluss fuhr der Geschädigte selbstständig in ein umliegendes Krankenhaus, durch welches die Polizei erst mit großem zeitlichen Verzug über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt wurde. Es werden nun Zeugen gesucht, welche die Tat beobachtet haben. Insbesondere die Passantin, welche dem Mann half, wird darum gebeten, Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell