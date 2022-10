Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, geriet eine Opel Fahrerin mit einem Fußgänger in der Kurfürsten-Anlage Höhe Haltestelle Stadtwerke in Streit. Hierbei legte sich der Fußgänger auf die Motorhaube und schlug gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Das Fahrzeug fuhr dann mit dem Fußgänger auf der Motorhaube mehrfach an und stoppte wiederholt. Im weiteren Verlauf lehnte sich der Fußgänger auch in das Fahrzeug, wobei dieses erneut losfuhr. Durch das mehrfache Anfahren und Abbremsen sei laut einer Zeugin auch ein silberner Kleinwagen gefährdet worden.

Zeugen die den Vorgang beobachtet haben oder durch das Ereignis gefährdet wurden werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221-18570 bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell