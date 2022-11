Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 31.10.2022 auf den 01.11.2022 wurden in der Anilin- und der Blücherstraße zwei geparkte Autos beschädigt. In der Anilinstraße wurde an einem Kia Stonic ein Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten. In der Blücherstraße wurde ein Peugeot 3008 von Unbekannten verkratzt. Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden von rund 2500,- Euro. Aufgrund der räumlichen Nähe ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen. Es werden nun Zeugen gesucht, welche die Taten wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Täter geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell