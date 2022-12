Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221213-1: Betrüger erschlichen sich Zugang auf Konto

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizei warnt vor Phishingmails

Am Montag (12. Dezember) hat ein Bergheimer (50) eine E-Mail seines vermeintlichen Kreditinstitutes erhalten. Er sei einem Link in der täuschend echt aussehenden Mail gefolgt und zur weiteren Bearbeitung seine Kontodaten in eine Abfragemaske eingegeben. Da es sich bei der E-Mail laut ersten Ermittlungen um eine Phishingmail handelte, lasen die dreisten Betrüger mit. Sie erbeuteten mehrere Tausend Euro von seinem Konto. Der Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis rät Bürgerinnen und Bürgern skeptisch zu sein, wenn sie aufgefordert werden sensible Kontodaten preis zu geben. Kreditinstitute kündigen Änderung im Onlinebanking oder Umstellungen im Sicherheitsverfahren in der Regel schriftlich an. Rufen Sie Ihr Onlinebanking daher immer über den Ihnen bekannten Weg auf und nicht über den Link in einer E-Mail.

Aufklärung, Beratung und Unterstützung im Schadensfall ermöglichen die Experten der Kriminalprävention der Polizei Rhein-Erft-Kreis. Die Beraterinnen und Berater sind telefonisch unter der Servicerufnummer 02233 52-4848 oder per E-Mail an K.Kriminalpraevention.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de erreichbar. Aufklärungsmaterial zum Thema "Sicherheit im Internet" finden sie auch auf der Homepage der Polizei Rhein-Erft-Kreis https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/artikel/sicherheit-im-internet-0.

Wenn Sie den Verdacht haben selbst Opfer einer Straftat geworden zu sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei. Hilfe im Notfall erhalten Sie rund um die Uhr über den Notruf "110". (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell