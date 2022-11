Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Gestohlener PKW aufgefunden - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wittenburg (ots)

Nach dem Diebstahl eines am Mittwochabend in Wittenburg gestohlenen PKW, der später im Ort wieder aufgefunden wurde, bittet die Polizei um Hinweise zu diesem Vorfall. Unbekannte hatten den BMW zunächst gegen 19 Uhr in der "Große Straße", Ecke Heinrich-Heine-Straße, gestohlen. Das Auto soll zu diesem Zeitpunkt auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses mit laufendem Motor gestanden haben. Der Fahrer habe Gegenstände aus dem Fahrzeug entladen, als die Diebe in einem kurzen und unbeobachteten Moment in das Auto einstiegen und damit flüchteten. Der BMW ist am frühen Donnerstagmorgen etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt in der Dreilützower Chaussee nach dessen Ortung aufgefunden worden. Festgestellt wurde zu diesem Zeitpunkt eine beschädigte Seitenscheibe am Fahrzeug, das zudem durchwühlt worden war. Die Polizei stellte den PKW zur kriminaltechnischen Untersuchung sicher und ermittelt jetzt in diesem Fall. Zeugen, die den betreffenden dunkelgrauen BWM im Zeitraum zwischen Mittwoch 19 Uhr und Donnerstag 04:30 Uhr beobachtet haben bzw. Hinweise zu diesem Vorfall geben können, mögen sich bitte mit der Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) in Verbindung setzen.

