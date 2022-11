POL-LWL: Fahrer von Elektroroller bei Zusammenprall mit PKW leicht verletzt

Plau am See (ots) - In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Plau ist am späten Dienstagnachmittag eine Bettmatratze in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Hausbewohner den brennenden Gegenstand bereits gelöscht. Zu nennenswerten Schäden kam es nicht. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass eine Bewohnerin der betreffenden Wohnung den Brand verursacht hat. Die 39-jährige Frau wurde zunächst ...

