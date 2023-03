POL-RE: Gladbeck: Unfall mit Müllwagen - 36-Jähriger verletzt

Recklinghausen (ots) - Nach dem schweren Unfall an der Kreuzung Dülmener Straße/Hervester Straße ist das Mädchen außer Lebensgefahr. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Unter anderem werden noch Zeugen befragt und technische Daten ausgewertet. Ein LKW-Fahrer war am Mittwochmorgen von der Dülmener Straße nach rechts auf die Hervester Straße abgebogen und hatte dabei die 6-Jährige auf ihrem Fahrrad ...

mehr