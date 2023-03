Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mädchen nach Unfall außer Lebensgefahr

Recklinghausen (ots)

Nach dem schweren Unfall an der Kreuzung Dülmener Straße/Hervester Straße ist das Mädchen außer Lebensgefahr. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Unter anderem werden noch Zeugen befragt und technische Daten ausgewertet. Ein LKW-Fahrer war am Mittwochmorgen von der Dülmener Straße nach rechts auf die Hervester Straße abgebogen und hatte dabei die 6-Jährige auf ihrem Fahrrad erfasst. Das Mädchen wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Hier der Link zur Ursprungsmeldung von gestern: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5469660

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell