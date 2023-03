Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unbekannter fordert Geld und Handy - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht drei Unbekannte, die am Freitag versuchten einen 14-jährigen Recklinghäuser auszurauben. Wer Hinweise zu den Verdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Als der Junge um 13.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg war, wurde er an der Ecke Moltkestraße/ Hertener Straße von den Dreien aufgehalten und angesprochen. Das war in Höhe einer Bushaltestelle. Einer forderte Geld und Handy von dem 14-Jährigen und zeigte ihm dabei ein Messer, das er in der Hand hielt. Der Recklinghäuser trat in die Pedale und fuhr nach Hause. Dort informierte er seine Eltern und die Polizei. Verletzt wurde der junge Mann nicht.

Der Unbekannte mit dem Messer kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,80m - 1,90m groß, 16-17 Jahre alt, dünne Statur, Oberlippenbart, rote Jacke mit zwei Streifen am Ärmel.

Die beiden Begleiter waren dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell