POL-HST: Großeinsatz aufgrund einer Vermisstensuche

Bad Sülze (ots) - Vermutlich in Vorbereitung auf das Weihnachtsmenü suchte gestern am Donnerstag (22.12.2022) gegen 16:00 Uhr ein derzeit unbekannter Täter einen Supermarkt in Bad Sülze auf. Nach ersten Erkenntnissen nahm der Mann eine Hafermastgans aus der Kühlung und steckte diese in einen mitgeführten Rucksack, um anschließend den Kassenbereich zu passieren ohne das Festmahl in Höhe von über 30 Euro zu zahlen. ...

