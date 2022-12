POL-HST: Vormittags betrunken am Steuer

Rambin (ots) - Am Sonntag, dem 18.12.2022 wurde der Polizei ein Wohnungseinbruchsdiebstahl in Rambin auf der Insel Rügen gemeldet. Demnach kehrte der 56-jährige Geschädigte gegen 22:00 Uhr nach Hause zurück, nachdem er selbiges am Vortag gegen 17:00 Uhr verlassen hatte. Er stellte zunächst seine nicht verschlossene Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus fest und wunderte sich bereits. In der Wohnung musste er dann ...

