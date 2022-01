Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Anwohner meldete kokelnde Jugendliche - Korrektur zur Pressemeldung vom 5.1.2022, 11.26 Uhr

Warendorf (ots)

Es handelt sich NICHT um die Anton-Holz-Straße in Beckum, sondern um die ANTON-SCHULTE-STRAßE.

Am Dienstag, 4.1.2022, 16.40 Uhr meldete ein Anwohner der Anton-Schulte-Straße in Beckum kokelnde Jugendliche. Der 54-Jährige konnte das Duo beobachten, das sich auf dem Schulgelände aufhielt. Polizisten stellten einen brennenden Müllcontainer am Schulgebäude fest, den die Kräfte der Feuerwehr löschten. Dafür musste zuvor die Stahlkette des gesicherten Behälters durchtrennt werden. Der Anwohner gab an, dass die vermutlich männlichen, jugendlichen Tatverdächtigen in Richtung Uhlandstraße flüchteten. Einer trug eine dunkle Hose sowie ein Basecap und hatte ein Fahrrad dabei. Der anderen hatte eine graue Hose an und einen roten Rucksack dabei. Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

