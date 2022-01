Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Verbot der Durchfahrt missachtet - Fahrt ohne Führerschein aufgefallen

Warendorf (ots)

Weil er das Verbot der Durchfahrt missachtete, hielten Polizisten am Dienstag, 4.1.2022, 15.55 Uhr einen Autofahrer in Oelde an, der keinen Führerschein besitzt. Die Beamten fuhren auf dem Haus-Geist-Weg Streife, als ihnen der 36-Jährige in einem Pkw entgegenkam. Bei der Kontrolle des Mannes aus Bad Waldliesborn stellten sie fest, dass dem 36-Jährigen der Führerschein entzogen worden war. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und stellten die Autoschlüssel des uneinsichtigen Fahrers sicher.

