POL-WAF: Drensteinfurt. Lkw-Fahrer kam von der Straße ab

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 4.1.2022, 5.50 Uhr kam ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug zwischen Drensteinfurt und Sendenhorst von der L 851 ab.

Der 60-Jährige befuhr mit dem Lkw die Landstraße in Richtung Sendenhorst. Aus ungeklärter Ursache kam der Mann aus Hamm mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den angrenzenden Graben und kippte auf die Seite. Der 60-Jährige erlitt schwere Verletzungen und Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sach- und Flurschaden von etwa 20.000 Euro. Die L 851 war bis 7.00 Uhr und später zwecks Bergung des Lkws kurzfristig gesperrt.

