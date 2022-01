Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten

Warendorf (ots)

Am Montag, den 03.01.2022, gegen 16.45 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger aus Lengerich auf der B475 von Glandorf kommend in Richtung Warendorf. Mit im Fahrzeug befand sich ein 32-jähriger Mann aus Versmold.

In Höhe Füchtorf bog der 25-Jährige nach links auf den Zubringer zur Ravensberger Straße (K51) ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 49-Jährigen aus Hörstel, der die B475 in Gegenrichtung (Glandorf) befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle Beteiligten leicht verletzt, Rettungskräfte brachten sie nach der Erstversorgung vor Ort in Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden in Höhe vom etwa 30.000 Euro.

Die B475 musste für die Zeit der Unfallaufnahme bis etwa 18.15 Uhr Stunde gesperrt werden, während der anschließenden Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma konnte der Verkehr einspurig vorbei geführt werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell