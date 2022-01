Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Versammlung am Sonntagabend nicht angemeldet

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 2.1.2022 versammelten sich etwa 150 Personen in der Beckumer Innenstadt. Die Teilnehmenden setzten sich gemeinsam von der Weststraße in Richtung Marktplatz in Bewegung. Der nicht angemeldete Aufzug ging weiter über die Nord- und Oststraße bis zurück zum Ausgangspunkt. Die Teilnehmenden hielten Abstands- und Verkehrsregeln ein. Polizisten begleiteten den Aufzug und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz gegen Unbekannt ein.

