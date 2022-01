Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - nach Verkehrsunfall mit Sachschaden: beide Unfallbeteiligten zeigen eine Verkehrsunfallflucht an

Warendorf (ots)

Ahlen

Am 02. Januar kam es in Ahlen, auf der Feldstraße gegen 19.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 18-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Opel auf der Feldstraße. Er kam aus Richtung Konrad-Adenauer-Ring und wollte an der Kreuzung Emanuel-von-Kettler-Straße geradeaus auf dem Wetterweg weiterfahren. Plötzlich wechselte ein anderer Opel, der sich zuvor auf der Rechtsabbiegerspur befand, auf seinen Fahrstreifen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrzeugführerin des wechselnden Fahrzeugs setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der 18-jährige Ahlener folgte zunächst dem PKW und konnte bei einem Halt das Kennzeichen fotografieren. Anschließend fuhr er zur Wache Ahlen, um die Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Noch während der Anzeigenaufnahme meldet sich die andere Unfallbeteiligte über Notruf. Die ebenfalls 18-jährige Ahlenerin rief an, um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Die Ahlenerin erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes einer Verkehrsunfallflucht und dem Vortäuschen einer Straftat.

