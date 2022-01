Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Beim Versuch einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln beobachtet

Warendorf (ots)

An Neujahr (1.1.2022) beobachteten Zeugen gegen 22.50 Uhr, wie drei Personen an einem Zigarettenautomaten an der Hauptstraße in Lette standen und diesen offensichtlich aufbrechen wollten. Polizisten waren schnell vor Ort und sahen, wie zwei Personen am Automaten hebelten. Zwei weitere Personen standen dabei scheinbar Schmiere. Als die Vier die Beamten erblickten, flüchteten sie über einen Fußweg. Einen 37-Jährigen konnten die Einsatzkräfte vorläufig festnehmen. Bei der Fahndung nach den Mittätern konnten Polizisten die Personalien zweier Verdächtiger feststellen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Festgenommene wurde nach Abschluss der Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell