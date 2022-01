Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Ohne Blinker abgebogen - Polizeikontrolle

Warendorf (ots)

An Neujahr (1.1.2022) bog ein Autofahrer gegen 6.40 Uhr in Warendorf von der Reichenbacher Straße auf die Adlerstraße ab. Dabei nutzte der 19-Jährige keinen Blinker. Dies sahen entgegenkommende Polizisten, woraufhin sie den Freckenhorster kontrollierten. Dabei stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen möglichen Drogenkonsum hinwiesen. Diesen Verdacht bestätigte ein vom Fahranfänger durchgeführter Drogenvortest, so dass ihm später eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren untersagten sie dem jungen Mann die vorläufige Nutzung von Kraftfahrzeugen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

