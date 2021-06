Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Verkehrsunfälle fordern 3 Schwerverletzte

Regesbostel (ots)

Am gestrigen Mittwoch ereigneten sich drei schwere Verkehrsunfälle, die denen jeweils Zweiradfahrer, also Rad- bzw. Motorradfahrer, zum Teil erheblich verletzt worden sind. Gegen 05:30 Uhr stieß ein Motorradfahrer in Regesbostel auf der Straße Zum Hohen Berg gegen ein Reh, das plötzlich quer über die Straße lief. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich an der linken Körperhälfte. Er wurde dem Krankenhaus Buchholz zugeführt. Auf der Reindorfer Landstraße in Buchholz übersah die 79-jährige Fahrerin eines Pkw beim Linksabbiegen eine Fahrradfahrerin, die parallel auf dem dortigen Radweg fuhr. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß mit dem Pkw ebenfalls schwer verletzt und in das Krankenhaus Buchholz gebracht. In Seevetal ereignete sich dann gegen 12:45 Uhr auf der Maldfeldstraße Höhe Postweg ein weiterer schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 33jähriger Hamburger übersah mit seinem Pkw den vorfahrtsberechtigten 50jährigen Rollerfahrer, der die Maldfeldstraße in Richtung Bremer Straße befuhr. Der Rollerfahrer, der durch den Zusammenstoß schwer am Bein verletzt wurde, wurde durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus Harburg verbracht. Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt.

