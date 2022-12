Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch über Terrasse +++ Betrüger nicht nur auf WhatsApp unterwegs +++ Angeblicher "Altkleidersammler" erbeutet Schmuck von gehbehinderter Frau +++ Lenkrad aus Mercedes ausgebaut

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch über Terrasse,

Wiesbaden-Sonnenberg, Schoppenhauerstraße, Donnerstag,15.12.2022, 16:15 Uhr bis 18:35 Uhr

(he)Gestern Nachmittag kam es in Sonnenberg zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung, bei der die oder der Täter einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursachten, den ersten Erkenntnissen zufolge jedoch nichts entwendeten. Zwischen 16:15 Uhr und 18:35 Uhr drangen die Täter gewaltsam in die Wohnung ein und hielten Ausschau nach Diebesgut. Anschließend flüchteten sie ohne dieses vom Tatort. Hinweise auf die Einbrecher liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Einbrecher scheitern an Terrassentür, Wiesbaden-Breckenheim, Wiesenhain, Donnertag, 15.12.2022, 06:45 Uhr bis 20:00 Uhr

(he)Gestern versuchten unbekannte Täter im Wiesenhain in Breckenheim in ein Einfamilienhaus einzudringen, konnten jedoch die angegangene Terrassentür nicht öffnen. Zwischen 06:45 Uhr und 20:00 Uhr überkletterten die oder der Täter vermutlich zunächst die Grundstücksumfriedung und machten sich sodann an dem Hauszugang zu schaffen. Da sich die Terrassentür jedoch als zu widerstandfähig erwies, flüchteten die Täter wieder, ohne in das Hausinnere zu gelangen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Betrüger nicht nur auf WhatsApp unterwegs, Wiesbaden-Bierstadt, Dinnerstag, 15.12.2022, 11:50 Uhr

(he)Wie mehrfach berichtet, kontaktieren Betrüger weiterhin ausgesuchte Opfer mittels unterschiedlichsten Messanger-Diensten und versuchen so an Geld zu gelangen. Nun wurde ein Fall aus Breckenheim bekannt, bei der eine 61-jährige Frau knapp 2.000 Euro an ihre angebliche Tochter überwies. In dem aktuellen Fall traten die Täter über den Dienst "SIGNAL" an die Frau heran. Seien Sie also grundsätzlich innerhalb der Kommunikation über sogenannte Messanger-Dienste äußerst misstrauisch, wenn sie plötzlich Nachrichten von Nummern erhalten, welche Sie nicht in ihren Kontakten abgespeichert haben! Antworten Sie niemals auf diese Nachrichten. Kontaktieren Sie zunächst immer ihre Bekannten und Verwandten unter der Ihnen bekannten Nummer und lassen Sie sich keine Märchen erzählen! "Mein Handy ist kaputt........Ich habe eine neue Nummer.......Ich melde mich über das Handy eines Freundes...........mein Provider hat Probleme........ich habe mein Handy verloren" usw. Unfug! Schenken Sie solchen Aussagen keinen Glauben und bestellen Sie ihre Verwandten, wenn sie sich Geld leihen möchten, zu Ihnen nach Hause. Und übergeben Sie keinesfalls Bargeld an fremde Menschen! Auch dies sind Straftäter und keine Freunde von ihren Verwandten, weil diese angeblich gerade verhindert sind vorbeizukommen. Weitere Präventionshinweise erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de

4. Angeblicher "Altkleidersammler" erbeutet Schmuck von gehbehinderter Frau, Wiesbaden-Erbenheim, Lilienthalstraße, Mittwoch, 14.12.2022, 15:00 Uhr

(he)Am Mittwochmittag war ein Betrüger in Erbenheim in der Lilienthalstraße unterwegs und ließ dort aus der Wohnung einer körperlich eingeschränkten Seniorin Schmuck im Wert von circa 2.000 Euro mitgehen. Der Unbekannte klingelte gegen 15:00 Uhr an der Wohnung der 87-Jährigen und gab an, Altkleider für Bedürftige zu sammeln. Er betrat die Wohnung und die Wohnungsinhaberin, im Rollstuhl sitzend, konnte ihm kaum durch die Wohnung folgen. Er durchwühlte nun Schränke und entdeckte hierbei eine Tasche mit Schmuck. Nun übergab er der Seniorin 150 Euro, erklärte, dass er den Schmuck prüfen werde und die restliche Summe später noch vorbeibringen werde. Sodann verabschiedete er sich und verschwand aus der Wohnung. Die Geschädigte beschreibt den Täter als 25-30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von etwas kräftigerer Statur. Er trage mittellange schwarze Haare und habe braune Augen. Bekleidet sei er mit einer hellen Hose sowie einer hellbraunen Lederjacke gewesen. Er habe gebrochen deutsch gesprochen und laut der Geschädigten ein südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

5. Lenkrad aus Mercedes ausgebaut,

Wiesbaden-Delkenheim, Taunusring, Mittwoch, 14.12.2022, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 15.12.2022, 11:15 Uhr

(he)Mutmaßlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen unbekannte Täter in Delkenheim in einen Pkw ein und entwendeten das zuvor ausgebaute Lenkrad. Der schwarze Mercedes AMG stand mittwochs gegen 16:00 Uhr noch unbeschädigt im Taunusring in Höhe der Hausnummer 28. Donnerstags, gegen 11:15 Uhr war dann eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Lenkrad fehlte. Täterhinweise liegen nicht vor. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2.000 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

6. Opel Corsa bei Unfallflucht beschädigt, Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße, Mittwoch, 14.12.2022, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 15.12.2022, 17:00 Uhr

(he)Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und gestern, 17:00 Uhr kam es in der Hermann-Brill-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Corsa beschädigt wurde und ein Sachschaden von circa 4.000 Euro entstand. Der rote Kleinwagen stand in Höhe der Hausnummer 21 am Fahrbahnrand. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug stellte der Halter Beschädigungen an der Frontstoßstange sowie der vorderen, linken Fahrzeugecke fest. Hinweise auf die Entstehung liegen nicht vor. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass ein bis dato fremdes Fahrzeug beim Einbiegen in die Hermann-Brill-Straße auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen geriet und mit dem Opel, kollidierte. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

7. Kontrolle verloren und überschlagen,

Wiesbaden-Igstadt, Medenbacher Straße, K657 Donnerstag, 15.12.2022, 14:30 Uhr

(he)Gestern Mittag kam es auf der K657 vor Medenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstand. Gegen 14:30 Uhr war ein 58-jähriger Toyota-Fahrer von Medenbach kommend, in Richtung Igstadt unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in entgegengesetzter Richtung. Circa 200 Meter vor dem Ortseingang Medenbach geriet der 58-Jährige mit seinem Pkw ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Toyota schleuderte weiter in Richtung Fahrbahnrand und überschlug sich dort. Der 58-Jährige sowie sein 21-jähriger Mitfahrer wurden zur Kontrolluntersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert, nach bisherigem Kenntnisstand wurde der 58-Jährige leicht verletzt.

8. Mehrere Fahrzeuge zusammengeschoben,

Wiesbaden, Zugspitzstraße, Donnerstag, 15.12.2022, 21:55 Uhr

(he) Gestern Abend kam es in der Zugspitzstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem die 54-jährige Unfallverursacherin leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro entstand. Die Suzuki-Fahrerin war gestern Abend gegen 22:00 Uhr in der Zugspitzstraße aus Richtung Schönbergstraße kommend, in Richtung Wendehammer unterwegs. Mutmaßlich durch vorherrschende Straßenglätte kam die Pkw-Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten Peugeot. Dieser wurde dadurch auf einen Golf geschoben, welcher wiederum gegen eine Mercedes A-Klasse rutschte. Die 54-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

9. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Wiesbaden für die kommende Woche:

Dienstag, 20.12.2022: Rheinlandstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

