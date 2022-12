POL-WI: Ereignisrekonstruktion nach tödlichem Verkehrsunfall findet aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht statt

Wiesbaden (ots) - 1. Handy und Bargeld geraubt, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Freitag, 09.12.2022, 13:30 Uhr, (thi) Am Freitagnachmittag wurde einem jungen Mann am Hauptbahnhof das Handy und Bargeld geraubt. Ein 18-jähriger Jugendlicher aus Waldems war am Freitagnachmittag gegen 13:30 Uhr am Wiesbadener Hauptbahnhof ...

mehr