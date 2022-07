Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Verletzten und Sachschaden

Kirn, Mühlenweg (ots)

Am 31.07.2022 gegen 06:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger VW-Fahrer den Mühlenweg von Kirn in Fahrtrichtung der Friedrich-Ebert-Straße. Mit an Bord war ein 28-jähriger Bekannter. Beim Befahren des Mühlenwegs stieß der Fahrer mit einem rechtsseitig abgeparkten Opel zusammen. Der Opel wurde durch den Anstoß auf einen davor abgestellten BMW aufgeschoben. Der 29-jährige Unfallverursacher lenkte hiernach wohl zu stark gegen und verlor so gänzlich die Kontrolle über sein sich aufschaukelndes Fahrzeug. Im Folgenden stieß er gegen die Hauswand eines Anwesens auf der linken Straßenseite und kam danach in Seitenlage auf der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Unfall wurden Fahrer und Beifahrer leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von weit über 1 Promille. Der Führerschein des 29-Jährigen wurde vorläufig sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich in einem Verfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 20.000EUR belaufen.

