POL-PIKIR: Illegal gebauter Angelplatz

Bad Sobernheim (ots) - Am Samstag den 23.07.2022 in der Zeit von 11:40 Uhr - 11:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Drogerie Rossmann in Bad Sobernheim zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW Golf parkte sein Fahrzeug auf einem der hinteren Parkplätze und begab sich dann in die Rossmann Filiale zum einkaufen. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug musste er einen ...

mehr