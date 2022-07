Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Rossmann Filiale

Bad Sobernheim (ots)

Am Samstag den 23.07.2022 in der Zeit von 11:40 Uhr - 11:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Drogerie Rossmann in Bad Sobernheim zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW Golf parkte sein Fahrzeug auf einem der hinteren Parkplätze und begab sich dann in die Rossmann Filiale zum einkaufen. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug musste er einen Verkehrsunfallschaden an der linken hinteren Stoßstange feststellen. Der Verursacher des Schadens hatte sich zwischenzeitlich jedoch unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn in Verbindung zu setzen.

