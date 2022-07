POL-PIKIR: Diebstahl an Kraftfahrzeug

Martinstein (ots) - Im Zeitraum vom 14.06.2022 bis 19.07.2022 wurde in Martinstein, Höhe Sportplatz, im Uferbereich der Nahe ein illegaler Angelplatz erbaut, der teilweise in Beton eingelassen ist. Wer hierzu Hinweise auf den Verursacher machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter der Telefonnummer 06752 - 1560 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: ...

mehr