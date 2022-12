Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Brandstiftung in Mehrfamilienhaus+++Bargeld und Mobiltelefon geraubt+++Hochwertiger PKW gestohlen+++Diebstahl aus Imbisshäuschen+++Unfall mit verletzter Fußgängerin

Wiesbaden (ots)

1. Brandstiftung in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden, Drudenstraße, Montag, 12.12.2022, 23:00 Uhr,

(thi) Montagnacht kam es zu einem Brand in der Drudenstraße, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Gegen 23:05 Uhr wurde das Feuer im 1. Obergeschoss des Mehrparteienhauses gemeldet. Alle Bewohner, darunter auch die 62-jährige Wohnungsinhaberin der Brandwohnung sowie ihr 25-jähriger Sohn, konnten das Haus selbstständig verlassen. Die betroffene Wohnung wurde infolge des Brandes nahezu komplett zerstört. Die übrigen Wohnungen konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder durch die Bewohner bezogen werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 50.000 Euro. Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen den Sohn der Wohnungsinhaberin.

2. Bargeld und Mobiltelefon geraubt,

Wiesbaden, Fritz-Reuter-Straße, Montag, 12.12.2022, 23:15 Uhr,

(thi) In Nacht zum Dienstag kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall in der Fritz-Reuter-Straße, bei dem drei Unbekannte Bargeld und ein Mobiltelefon erbeuteten. Zwei 21- und 39-jährige Männer aus Brake (Niedersachsen) sollen sich Montagnacht gegen 23:15 Uhr in der Fritz-Reuter-Straße befunden haben, um ein Fahrzeug zu erwerben. Nachdem der vermeintliche Verkäufer eintraf, soll es zum Streit zwischen dem Unbekannten und dem 21-jährigen Geschädigten gekommen sein. Nach kurzer Zeit seien noch zwei weitere Männer erschienen, hätten den 21-Jährigen mit einem Messer bedroht und die Herausgabe seines Bargeldes gefordert. Als der 39-Jährige Begleiter dies bemerkt, sei er zu Hilfe geeilt und beide hätten gemeinsam flüchten können. Das Bargeld der beiden Geschädigten konnte zuvor jedoch durch die drei Räuber entwendet werden, welche in Richtung Lessingstraße geflüchtet sein sollen. Der 21-Jährige Mann aus Brake wurde durch das Messer leicht an der Hand verletzt und musste ambulant in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden. Zu den Tätern ist folgendes bekannt. Täter 1: männlich, circa 1,78 Meter groß, circa 40 Jahre alt, schwarze Jacke, weiße FFP2-Maske, Täter 2: männlich, circa 1,78 Meter groß, schwarze Mütze, schwarze Maske, Täter 3: männlich, auffällig klein, circa 30 Jahre alt, beige Jacke, längerer Bart. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

3. Hochwertiger PKW gestohlen,

Wiesbaden, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Montag, 12.12.2022, 22:30 Uhr bis Dienstag, 13.12.2022, 07:00 Uhr

(thi) In der Nacht zum Dienstag wurde in der "Johann-Sebastian-Bach-Straße" ein hochwertiger Geländewagen gestohlen. Der schwarze Range Rover wurde am Montag gegen 22:30 Uhr zuletzt gesehen und in der Zeit bis 07:00 Uhr entwendet. Der Range Rover mit dem Kennzeichen WI-FX 236 hat einen Wert von circa. 80.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

4. Diebstahl aus Imbisshäuschen,

Wiesbaden, Parkplatz Äppelallee-Center, Samstag, 10.12.2022, 19:00 Uhr bis Montag, 12.12.2022, 10:00 Uhr,

(thi) Von Samstag, 19:00 Uhr bis Montag, 10:00 Uhr wurden auf dem Parkplatz des Äppelallee-Centers zwei Imbisshütten sowie ein Kinderkarussell aufgebrochen und Bargeld entwendet. Vermutlich drei unbekannte Täter sollen gewaltsam die Türen der Hütten sowie das Geldbehältnis des Karussells aufgebrochen und Bargeld entwendet haben. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand ein geringer Sachschaden und das Diebesgut beziffert sich auf circa. 200 Euro.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2340 entgegen.

5. Unfall mit verletzter Fußgängerin

Wiesbaden, Otto-Wels-Straße / Goerdelerstraße Montag, 12.12.2022, 15:30 Uhr

(thi) Am Montagnachmittag wurde eine Fußgängerin von einem Autofahrer angefahren und leicht verletzt. Gegen 15:30 Uhr beabsichtigte ein 61-jähriger Taunussteiner mit seinem Seat von dem Kreisverkehr der Goerdelerstraße in die Otto-Wels-Straße abzubiegen. Vermutlich übersah der 61-Jährige hierbei eine 31-jährige Fußgängerin, welche gerade die Fahrbahnüberqueren wollte, und stieß mit ihr zusammen. Die Wiesbadenerin wurde durch den Zusammenstoß auf die Motorhaube des 61-Jährigen geschleudert und leicht verletzt. Nach einer ambulanten Behandlung durch einen Rettungswagen, konnte die Fußgängerin entlassen werden. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

