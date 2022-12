Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Mehrere Einbrüche+++Exhibitionist in der August-Bebel-Straße+++ Berauscht Polizeibeamte angegriffen+++Schmierereien an Wahlplakat+++Unfallflucht mit weiteren Folgen+++Aktueller Blitzerreport+++

1. Einbrüche mit Zielrichtung Schmuck und Bargeld, Wiesbaden, Montag, 05.12.2022, 12:30 Uhr bis Donnerstag, 08.12.2022, 19:00 Uhr

(thi)Im Zeitraum von Montag bis Donnerstag wurden eine Wohnung in der Abeggstraße sowie ein Einfamilienhaus in der Heerstraße von Einbrechern heimgesucht. Zwischen Montag, 12:30 Uhr und Donnerstag, 18:00 Uhr gelangten Unbekannte in das Mehrfamilienhaus in der Abeggstraße und verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung in dem Hochparterre. Hier durchsuchten die Täter Schränke in der Wohnung und entwendeten Modeschmuck. Anschließend flüchteten sie über ein Terrassenfenster in unbekannte Richtung. In der Heerstraße hatten es Einbrecher auf ein Reihenhaus abgesehen. Die Unbekannten gelangten gewaltsam über ein Balkonfenster in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten die Diebe mehrere Räume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

2.Exhibitionist in der August-Bebel-Straße, Wiesbaden, August-Bebel-Straße, Donnerstag, 08.12.2022, 11:45 Uhr,

(thi)Ein unbekannter Mann zeigte sich am Donnerstagmittag in der August-Bebel-Straße einem 8-jährigen Jungen im schamverletzender Art und Weise. Der 8-Jährige war gegen 11:45 Uhr nach der Schule auf dem Heimweg, als ihn ein unbekannter Mann gefolgt sein soll. Der Exhibitionist habe den Jungen angesprochen und sein Geschlechtsteil entblößt. Der Junge konnte sodann vor dem Unbekannten flüchten. Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß und circa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Er sei mit einer blauen Kapuzenjacke und dunkelblauen Hose bekleidet gewesen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

3.Berauscht Polizeibeamte angegriffen,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Frankfurter Straße / Wiesbaden, Rheingauviertel, Donnerstag, 08.12.2022, ab 21:00 Uhr

(jn)Ein 38-jähriger Mann aus Hofheim hat am Donnerstagabend durch sein Verhalten die Polizei auf den Plan gerufen, wobei er die eingesetzten Polizisten dann auch körperlich attackierte. Um kurz nach 21:00 Uhr meldete sich ein Bekannter des 38-Jährigen bei der Polizei, da sich dieser nach der Einnahme von berauschenden Mitteln sehr sonderbar benehme. Demnach wäre er desorientiert und habe sich sämtliche Kleidung ausgezogen. In der Folge wurde ein Rettungswagen sowie die Polizei zum Einsatzort in der Frankfurter Straße entsandt, um den 38-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus zu verbringen. Dort wurde der Mann zunehmend aggressiver, so dass er letztlich gefesselt werden musste, wogegen er sich mit Schlagen, Treten, Beißen und Spucken zur Wehr setzte. Dabei wurden eine Polizeibeamtin sowie ein Polizeibeamter verletzt. Beide konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Indes musste sich der 38-Jährige, gegen den nun unter anderem wegen tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte ermittelt wird, einer Blutentnahme unterziehen.

4.Schmiererei an Werbeplakaten,

Wiesbaden, Wiesbadener Straße, Festgestellt: Donnerstag, 08.12.2022, 10:00 Uhr,

(thi)Am Donnerstagvormittag wurden durch eine Polizeistreife gegen 10:00 Uhr an mehreren Werbeplakaten in der Wiesbadener Straße Schmierereien festgestellt. Unbekannte Täter brachten in einem nicht genauer benennbaren Zeitraum mit schwarzer Sprühfarbe Schriftzüge an die Plakate auf. Hinweise auf die Verursacher liegen nicht vor.

Da die angebrachten Schmierereien einen politischen Hintergrund beinhalten, wurden die Ermittlungen durch die Wiesbadener Kriminalpolizei aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0611 / 345 0 erbeten.

5.Unfallflucht mit weiteren Folgen,

Wiesbaden, Zaberner Straße, Mittwoch, 07.12.2022, 12:30 Uhr,

(thi)Am Mittwoch kam es in der Zaberner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der mutmaßliche Unfallverursacher mit seinem Motorroller zunächst davonfuhr. Es konnte im Nachgang ermittelt werden, dass für den Motorroller keine Pflichtversicherung bestand und der Rollerfahrer keine Fahrerlaubnis besaß.

Gegen 12:30 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus dem Mainz-Kinzig-Kreis die Zaberner Straße von der Äppelallee kommend, als es in einer Engstelle zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Rollerfahrer kam. Der Rollerfahrer setzte jedoch seine Fahrt fort und flüchtete. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte der Motorroller in der Rheingaustraße, jedoch ohne Fahrer, aufgefunden und abgeschleppt werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher meldete sich jedoch kurze Zeit später telefonisch beim 5. Polizeirevier, da sein Motorroller abgeschleppt wurde. Der 18-Jährige konnte jedoch keinen gültigen Führerschein vorweisen, sodass davon ausgegangen wird, dass er den Roller ohne Fahrerlaubnis führte. Zudem bestand für den Motorroller keine gültige Pflichtversicherung.

Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2240 entgegen.

6.Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Bundesstraße 263 / Mainzer Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

